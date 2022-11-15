Пентагон не підтверджує падіння російських ракет у Польщі: у розвідці заявили протилежне

Ввечері 15 листопада польські ЗМІ повідомили, у Польщі впали дві ракети. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Міністерство оборони США наразі не підтверджує те, що російські ракети, запущені по Україні, могли впасти на території Республіки Польща. У Пентагоні наразі вивчають цю ситуацію.

До теми Дві російські ракети могли впасти на території Польщі: повідомляють про загиблих – ЗМІ

Що кажуть у Пентагоні щодо ситуації в Польщі

Про це повідомив речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

Ми не маємо наразі інформації, щоби підтвердити ці повідомлення, однак, знову ж, ми ставимося до них дуже серйозно і вивчаємо їх,

– зауважив він.

Він підкреслив, що Міноборони США повідомлятиме про розвиток подій. Генерал не став коментувати жодних інших деталей. У тому числі як саме США наразі підтримує зв'язок з Польщею. Також там нічого не розповіли про ймовірні причини вибухів у польському селі.

У Пентагоні заявили, що США не відмовляються від зобов'язань за статтею 5 Північноатлантичного договору.

Ми залишаємося чіткими, що оборонятимемо кожен дюйм території НАТО,

– наголосив представник оборонного відомства США.

У Білому домі повідомили про те, що наразі Вашингтон працює з Варшавою над збором додаткової інформації щодо вибуху у країні. В Держдепартаменті заявили, що США поки що "беруть час", аби зрозуміти, що сталося саме сталося.

Американська розвідка заявила про протилежне

А от в американській розвідці заявили, що російські ракети все ж таки перетинали повітряний простір Польщі у вівторок, 15 листопада. Про це агенції АР повідомив високопосадовець США на умовах анонімності.

Зазначимо, що вдень 15 листопада ворог завдав масового ракетного удару по Україні. Унаслідок ворожих обстрілів постраждала критична інфраструктура нашої країни. Яка ситуація в регіонах – читайте за посиланням.

У Пшеводові в Грубешівському районі, що на кордоні з Україною, чули сильний вибух. Окрім версії про ракети, розглядають ще побутовий вибух. Польські ЗМІ пишуть, що двоє людей загинули.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Польська сторона офіційно не підтверджувала, що інцидент пов'язаний із Росією.