Пентагон "не знає, як справи" у 16 000 найманців, якими Росія раніше намагалася налякати Україну

Росіяни хизувалися, що залучать до війни проти України тисячі найманців. Схоже на те. що черговий план ворога провалився.

Російські окупанти озвучували інформацію про те, що до їхніх лав буде залучено 16 тисяч найманців, які воюватимуть проти України. Наразі таке підсилення військ окупанта існує лише у російській пропаганді.

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У росіян не так багато найманців

Згідно з даними Пентагону, у бойових діях на Донбасі бере участь група "вагнерівців". Їм вдалося завербувати ще кількох людей з Північної Африки та Близького Сходу.

Як повідомив представник Пентагону, вони "не знають, як справи" у заявлених Росією 16 тисяч найманців, і немає жодних свідчень про те, що росіянам вдалося їх залучити у такій великій кількості.

Про що ще розповіли у Пентагоні

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