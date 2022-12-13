У 2023 рік без справних снарядів: у Пентагону дуже невтішні для Росії прогнози, – ЗМІ

Росія активно використовує артилерію та РСЗВ у війні проти України, знищуючи цілі села та міста. Таке використання снарядів у США оцінюють не надто обнадійливо для країни-агресорки.

За даними ЗМІ, у Пентагоні помітили, що Росія вже починає використовувати артилерійські снаряди, виготовлені понад 40 років тому. Це вже вказує на серйозну нестачу боєприпасів в окупаційній армії.

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Росії доводиться звертатися до Ірану й КНДР

У США вважають, що Росія звертається до Ірану та Північної Кореї за допомогою на тлі того, що її запаси боєприпасів серйозно вичерпуються. Американський чиновник Пентагону на умовах анонімності розповів журналістам, що якщо Москва не отримає допомоги від інших країн, то її запаси справних снарядів вичерпаються до початку 2023 року.

Чиновник пояснив, про що йдеться. У Росії багато боєприпасів, чимала кількість із них виготовлена десятки років тому ще в радянські часи. То ж велика їхня частина є несправними. Тобто шанси того, що снаряд долетить, такий же, як і шанс на те, що він вибухне одразу або не вибухне взагалі.

Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вибухнуть або зараз, або коли приземляться,

– пояснив чиновник.

То ж у Пентагону не дуже втішні прогнози для окупантів. Відсутність чи дефіцит справних снарядів суттєво ускладнить ведення бойових дій для ворога.

Скільки у ворога ракет

Окупанти від жовтня активно використовують свої ракети для того, аби залякати українців та змусити нашу державу до переговорів на умовах Кремля – ворог атакує енергетичну інфраструктуру, що призводить до проблем зі світлом по всій країні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times заявив, що у Росії ще є ракети на 3 – 5 хвиль масованого обстрілу, якщо в одній хвилі від 80 до 90 ракет.

Та у ворога, на жаль, ще є великі запаси ракет С-300, якими окупанти обстрілюють міста, які розташовані неподалік лінії фронту, зокрема росіяни використовують ці ракети для обстрілів Запоріжжя та Харкова.