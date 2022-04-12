У Пентагоні відреагували на ймовірну хіматаку в Маріуполі: кажуть, що знають, на що здатна Росія
Джерело:CNN
Росіяни могли використати хімічну зброю проти захисників Маріуполя й цивільних. На це вже відреагували у Пентагоні.
Відповідну заяву зробив речник американського оборонного відомства Джон Кірбі. За його словами, ймовірне застосування такої зброї викликає глибоке занепокоєння.
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Посадовець зазначив, що Пентагон не має можливості підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі. Але там знають про таку інформацію й пообіцяли уважно стежити за ситуацією.
Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають наші побоювання щодо того, що Росія може використати в Україні,
– пояснив Кірбі.
Речник американського міністерства додав, що мовиться про різні засоби придушення заворушень, зокрема – сльозогінний газ, змішаний із отруйними речовинами.
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