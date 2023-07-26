Російський винищувач атакував дрон США: у Вашингтоні спостерігають зростання таких випадків
Російський винищувач атакував американський безпілотник MQ-9 у Сирії. У Пентагоні відреагували на дії росіян.
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу назвала дії російського винищувача "небезпечними" і "непрофесійними", пише 24 Канал. У США заявили, що фіксують зростання таких інцидентів.
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У США заявили, що діям росіян немає виправдання
"Я не можу говорити за росіян і про те, чому вони продовжують вдаватися до такої небезпечної, непрофесійної поведінки, але ми спостерігаємо, я б сказала, зростання цього", – зазначила представниця Пентагону.
За її словами, інцидент, який стався 23 липня, – "це ще одне кричуще нехтування правилами польотів". Сінгх зауважила, що "росіяни знають, де ми діємо".
"Немає виправдання тому, що їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років операцій США в цьому районі", – підкреслила вона.
Що відомо про іницдент російського винищувача з дронос США
- 25 липня у США повідомили про черговий інцидент за участю російської авіації в Сирії, внаслідок якого зазнав пошкодження американський безпілотник MQ-9.
- Російські літаки летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети. Одна з таких ракет влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт.
- Додамо, що 14 березня у Чорному морі стався схожий інцидент між американським БпЛА MQ-9 Reaper та російським Су-27. Через те, що російський винищувач пролетів максимально близько до дрона, MQ-9 Reaper зазнав пошкодження. Відомо, що російський Су-27 скидав на дрон паливо.
- США вирішили потопити дрон через пошкодження. Після цього у Вашингтоні повідомили, що Росія знайшла уламки дрона. Однак у США запевнили, що зробили неможливим для росіян отримати розвіддані із залишків цього безпілотника.