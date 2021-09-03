Пентагон вперше має план на випадок російської агресії, – Саакашвілі

Сполучені Штати єдині можуть стримати плани Росії щодо нового повномасштабного наступу на Україну. Для підтримки нашої країни навіть було укладено домовленість з Пентагоном.

Це свідчить про початок дуже серйозної допомоги. Таку думку висловив в ефірі одного з українських телеканалів глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі

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Саакашвілі: Вперше Пентагон має план дій у разі російської агресії

"Вперше Пентагон має, якщо говорити про військові аспекти, план дій у разі російської агресії", — підкреслив він.

За словами експрезидента Грузії, США сильно посилили присутність у Чорному морі. Вперше постійно американські літаки F-22 патрулюють на Чорному морі. Американці та британці ввели постійну присутність свого флоту.

До того ж Велика Британія передала нам доволі сучасні 2 бойові кораблі, а США передають зараз атакувальний бойовий катер, озброєний ракетами.

Я не очікую, що вони (США – 24 канал) будуть так активно зараз доєднуватися до нормандського формату, адже інша сторона цього не хоче. Втім головне, щоб вони знали, що Україна виконує всі міжнародні норми, що вона на правильному боці. Я думаю, що Байден саме про це й сказав,

– зауважив Саакашвілі.

Він сподівається, що у вирішальний момент Україна зможемо отримати ту допомогу, яка буде стримувати подальшу агресію. Адже загроза нової повномасштабної залишається й досі.

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