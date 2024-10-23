Пентагон вперше офіційно підтвердив, що військові з КНДР прибули в Росію

23 жовтня 2024, 13:40
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Автор: Анастасія Лукашевська

Джерело:

Reuters

У Пентагоні вперше офіційно підтвердили, що північнокорейські військові прибули до Росії.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Reuters.

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"Маємо докази, що війська КНДР перебувають у Росії", – зазначив Остін. 

При цьому він зазначив, що наразі достеменно невідомо, чим солдати займаються у Росії.

"Що саме вони там роблять? Залишилося з'ясувати. Ми повинні розібратися", – додав очільник Пентагону.

КНДР відпривила своїх вояк у Росію

  • Володимир Зеленський вважає, що КНДР пішла на цей крок через фінансову вигоду. Президент 22 жовтня повідомив, що перебування північнокорейських офіцерів, технічного персоналу на окупованих територіях уже зафіксоване.  
  • Україна має інформацію про підготовку двох підрозділів із військових КНДР. За його словами, мова може навіть йти про дві бригади з КНДР по 6 тисяч військових у кожній.
  • Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області Росії 23 жовтня.