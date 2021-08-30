Пентагон знав про підготовку теракту в Кабулі, – ЗМІ

У Пентагоні ще за добу до вибуху в Кабулі знали про можливість теракту. Американські військові готувалися до нападу та планували зачинити головні ворота в аеропорт, однак не встигли.

Ще за 24 години до того, як прогримів вибух в аеропорті Кабула, у Пентагоні розглядали шляхи перешкоджання терористам. Однак запобігти теракту не вдалося.

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Американці не встигли через Велику Британію

Військове командування США ще 25 серпня розпочало підготовку до теракту. На терміновому засіданні керівників військових штабів генерал Марк Міллі заявив, що представники "ІДІЛ-К" готують "комплексну атаку" в Кабулі.

Для захисту аеропорту в Кабулі, американські солдати мали зачинити браму Еббі – головний вхід на летовище. Однак вони не зробили цього вчасно через евакуацію британців з Кабула. Ця затримка коштувала життя понад 170 людей.

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