У Пентагоні оцінили наступ росіян на Сході України як "дуже слабенький"

Американський високопоставлений чиновник Пентагону розповів журналістам, як він бачить ситуацію на Донбасі. Теперішній наступ ворога він оцінив, як "дуже слабенький".

Чиновник поспілкувався з журналістами на умовах повної анонімності, тому розкрив кілька інсайдів із даних розвідки США. Розмову з ним оприлюднили 2 травня.

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Не фіксують активної навали

Представник Пентагону зазначив, що загалом наступ Росії дійсно зараз не надто інтенсивний. Мовляв, він "дуже слабенький", "у кращому випадку мінімальний".

Також чиновник сказав, що наступальні дії можна назвати "анемічними". Тобто тими, що не мають достатнього рівня забезпечення.

Топ-генерал таки був на Донбасі

Кількома днями раніше почали з'являтися повідомлення, що на Донбас направили голову генштабу Росії Валерія Герасимова. Згодом багато ЗМІ повідомили й те, що цього генерала поранили на Ізюмському напрямку. Те, що він там перебувало, свідчать і дані МВС України.

Американський чиновник підтвердив, що Герасимов справді був у зоні бойових дій. Проте поки розвідка США, як і наша, не має підтвердження того, що він зазнав поранень.

Запитали й про військову допомогу

Посадовець розповів, що в останній партії військової допомоги Україні від 70 до 90 гаубиць. Також із ними "в комплекті" йдуть десятки тисяч снарядів. Ймовірно, мовиться, зокрема, про направлені нашим захисникам гаубиці M777 калібру 155 міліметрів.

Протягом доби 1 травня США направили 14 військових авіарейсів із цим озброєнням. Також президент Джозеф Байден схвалив і надання вертольотів Україні. Проте поки жоден із них не прибув.

Натомість росіяни посилили бомбардування

Також про ситуацію на Сході в цей день розповів голова Луганської ОВА. Він зазначив, що російські війська просто не можуть прорвати лінію оборони, яку вибудували ЗСУ.

Тому ворог продовжує здійснювати масивні обстріли регіону. Для цього використовують як артилерію різних типів, так і реактивні системи залпового вогню. Також значно зросла активність ворожої авіації. Подекуди на Луганщині помічають по 7 літаків армії Росії водночас.

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