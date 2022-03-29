У Пентагоні наразі побачили передислокацію, але не відведення військ Росії з України

Міністерство оборони США попередило, що хоча невелика кількість російських військ відійшла від Києва за останню добу, але Росія все ще може завдати удару по столиці.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі. Він зазначив, що в Пентагоні вважають, що це перепозиціонування, а не справжній відхід.

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Тому ми всі повинні бути готові спостерігати за великим наступом на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву зникла,

– заявив речник.

Він наголосив, що кількість російських сил, які відходять від Києва, не співмірна з тими, що воюють у цьому напрямку і що Росія продовжує завдавати авіаудари по місту.

"Не потрібно вірити нещодавній заяві Кремля про те, що він раптово просто скоротить війська під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що він збирається вивести всі свої сили. Росіяни передислокуються північніше, але занадто рано говорити, де їхній кінцевий пункт призначення", – сказав Кірбі.

У Пентагоні вважають, що це швидше за все репозиціонування для використання військ в інших місцях в Україні.

Раніше в Пентагоні підтвердили, що Україна зупинила просування російських військ на низці напрямків.

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