У Пентагоні обіцяють максимально прискорити передачу Україні HIMARS
27 липня 2022 , 06:16Читать новость на русском
Джерело:Міноборони США
У Міноборони США прокоментували надання Україні систем HIMARS. У Пентагоні пообіцяли зробити це якомога швидше.
Таку заяву опублікував Пентагон після телефонної розмови Остіна з Резніковим. Також конгресмен США сказав, коли Україна отримає HIMARS, ракети на 300 кілометрів і винищувачі.
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США прокоментували надання HIMARS
Ллойд Остін запевнив Олексія Резнікова, що Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну,
– повідомили у Пентагоні.
Міністр оборони України Олексій Резніков також повідомив про ситуацію на місці. Ба більше, міністри:
- обговорили результати нещодавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-4");
- домовились підтримувати тісну координацію.
Коротко про нову допомогу від США
- США оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на 270 мільйонів доларів. Гроші підуть на додаткову безпекову допомогу Україні.
- 25 липня у Пентагоні заявили, що в нашу країну вже прямують нові артилерійські системи HIMARS, безпілотники та Phoenix Ghost й боєприпаси.
- 23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт пояснив, що 50 чи 60 установок буде складно зібрати й надати. Проте 25 чи 30 HIMARS та MLRS надати хочуть.
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