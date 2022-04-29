У Пентагоні помітили рух частини військ Росії від Маріуполя в бік Запорізької області

29 квітня 2022 , 04:24
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Джерело:

Пентагон

Росіяни намагаються втримати свої позиції на Запоріжжі. Для цього вони навіть готові залучити сили, які брали участь у блокаді Маріуполя.

Як повідомив представник Пентагону на брифінгу, частина росіян відійшла від Маріуполя. Деякі сили противника рухаються на північний захід. 

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Відхід сил окупантів від Маріуполя

Згідно з даними Пентагону, частина військ Росії вирушила з району Маріуполя у бік Запорізької області. Про припинення штурму Маріуполя або захоплення Маріуполя не йдеться – активні бої та бомбардування міста тривають, як і раніше. 

Це не означає, що Маріуполь під їхнім контролем, вони продовжують завдавати удари по місту. Вони б цього не робили, якби контролювали місто,
– заявили у Пентагоні.

Інші дані Пентагону

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Автор: Ярослав Сиваківський