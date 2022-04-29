У Пентагоні помітили рух частини військ Росії від Маріуполя в бік Запорізької області
Джерело:Пентагон
Росіяни намагаються втримати свої позиції на Запоріжжі. Для цього вони навіть готові залучити сили, які брали участь у блокаді Маріуполя.
Як повідомив представник Пентагону на брифінгу, частина росіян відійшла від Маріуполя. Деякі сили противника рухаються на північний захід.
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Відхід сил окупантів від Маріуполя
Згідно з даними Пентагону, частина військ Росії вирушила з району Маріуполя у бік Запорізької області. Про припинення штурму Маріуполя або захоплення Маріуполя не йдеться – активні бої та бомбардування міста тривають, як і раніше.
Це не означає, що Маріуполь під їхнім контролем, вони продовжують завдавати удари по місту. Вони б цього не робили, якби контролювали місто,
– заявили у Пентагоні.
Інші дані Пентагону
- У Пентагоні підрахували, що з початку війни росіяни запустили по Україні понад 1900 ракет.
- Окупанти не планують висадку десанту на узбережжя Чорного моря. Ворог відійшов якнайдалі від берегів та здійснює лише ракетні обстріли мирних українських міст.
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