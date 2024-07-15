Дозвіл на удари ATACMS углиб Росії: у Пентагоні здивували заявою

Речник Пентагону Пет Райдер в інтерв'ю "Голосу Америки" дав суперечливий коментар щодо дозволу від союзників бити вглиб Росії. Він закликав керуватися "здоровим глуздом" у цьому питанні.

Володимир Зеленський під час пресконференції 15 липня сказав, що є певні позитивні сигнали щодо далекобійних ударів, але треба тиснути і надалі. Поки союзники не надали дозволу на такі атаки.

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Що кажуть у Пентагоні про удари углиб Росії

Наша політика щодо ударів на великі відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати та ставитися до цього дуже серйозно. Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України,

– сказав Пет Райдер.

Він пообіцяв, що Захід працюватиме з Україною і надалі, щоб вона могла захистити себе.

Райдер пояснив свої побоювання тим, що "треба дивитися на другорядні та третинні наслідки з точки зору потенційної ескалації". США не хочуть воювати з Росією, але підтримують право України на самозахист.

Щодо дозволу на удари ATACMS по російських аеродромах речник Пентагону відповів так: "Сьогодні ми там, де ми є". Але анонсував "активні розмови з українцями".

Пет Райдер пояснив: дозвіл бити по прикордонню дали, бо окупанти пішли у наступ.

"В цьому випадку ми говоримо про здоровий глузд: якщо вас обстрілюють через кордон або якщо росіяни формують війська для здійснення атак, скажімо, на Харків. Я думаю, що є сенс дати українцям можливість стріляти у відповідь", – сказав він.

До речі, Зеленський заявив, що відбити ворога на Харківщині вдалося "відповідною зброєю".