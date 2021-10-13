У Пентагоні відповіли на закиди Китаю щодо інциденту з атомним підводним човном

У США прокоментували заяви Китаю про те, що американська сторона начебто приховує інформацію про інцидент з атомним підводним човном. У Пентагоні не погодилися з такими припущеннями Пекіна.

На претензії Китаю щодо інциденту з атомним підводним човном USS Connecticut на брифінгу відреагував представник Пентагону Джон Кірбі.

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Реакція Пентагону на інцидент з підводним човном США

Дивний у нас спосіб приховувати інформацію: адже ми самі опублікували пресреліз про те, що трапилося,

– зазначив Кірбі.

Нагадаємо, американський атомний підводний човен раніше отримав пошкодження під час виконання завдання в Південнокитайському морі. А Китай звинуватив США у приховуванні інформації про це.

Інцидент з атомним підводним човном США: що відомо