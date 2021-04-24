У Пентагоні вважають завчасним оцінювати відведення військ Росії від кордонів України

Сполучені Штати вважають, що на нинішньому етапі завчасно оцінювати рішення Росії щодо відведення військ від кордонів України.

США "дуже-дуже ретельно" стежать за процесом передислокації. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Міністерстві оборони країни.

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Ми бачили коментарі російської сторони про те, як вони завершують навчання та збираються передислокуватися. Поки що дуже рано говорити з будь-якою конкретикою прямо зараз, у п’ятницю вдень, наскільки ми можемо це приймати за чисту монету,

– сказав він.

Представник американського оборонного відомства підкреслив, що Сполучені Штати надалі "закликають Росію припинити провокації, поважати територіальну цілісність України та не робити дій, які лише дестабілізують ситуацію вздовж кордону і в окупованому Криму".

Загострення на Сході України: коротко

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до східних кордонів України та до тимчасово окупованого Криму.

Країна-агресор повідомила про відвід своїх сил 22 квітня. Мовляв, їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".

23 квітня стало відомо, що техніка 41 армії Росії залишиться біля кордону України. Про це повідомили міжнародні розслідувачі. Вони також припускають, що імовірність російського повномасштабного вторгнення в Україну зберігається.