Повернення до витоків: культовий напій Pepsi отримав новий логотип вперше за майже 15 років
Джерело:Pepsi
Американська компанія PepsiCo оголосила про зміну логотипу свого основного напою Pepsi. Це перше оновленням логотипу Pepsi у вигляді глобуса за останні 14 років.
Компанія вирішила повернутись до класичного червоно-біло-синього глобуса з хвилястими лініями. Pepsi представить новий дизайн у Північній Америці цієї осені до 125-річчя бренду, а в усьому світі – у 2024 році, "що ознаменує наступну еру бренду, спрямовану в майбутнє".
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Напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу
"У PepsiCo ми розробляємо наші бренди так, щоб вони розповідали переконливу та цілісну історію. Pepsi є яскравим прикладом бренду, який протягом 125 років постійно переосмислює себе, щоб залишатися частиною попкультури та частиною життя людей", – сказав старший віцепрезидент та головний дизайнер PepsiCo Мауро Порчіні.
Ми розробили нову айдентику бренду, щоб пов'язати майбутні покоління зі спадщиною нашого бренду, поєднавши відмінності з нашої історії з сучасними елементами, щоб показати наше сміливе бачення майбутнього,
– додав він.
У компанії зазначили, що оновлена кольорова палітра включає синій та чорний кольори, які додають контрасту, яскравості та сучасності класичній кольоровій гамі Pepsi.
У Pepsi представили новий логотип напою: дивіться відео
Серед ключових елементів оновленого дизайну – напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу, також, враховуючи "постійний фокус бренду на Pepsi Zero Sugar".
Як змінювався логотип Pepsi / Фото Pepsi
У дизайні використано чорний колір, що "ще більше підкреслює прихильність бренду до Pepsi Zero Sugar у майбутньому".Зверніть увагу. PepsiCo Inc заявила, що припинила виробництво Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії майже через шість місяців після того, як американська компанія заявила, що призупинить продажі та виробництво після вторгнення Росії в Україну.