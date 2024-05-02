8 дітей, поранені внаслідок атаки Росії по Дергачах, перебували у спортивному клубі

Вдень 2 травня Росія вдарила КАБами по місту Дергачі на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали діти, які перебували у місцевому спортивному клубі.

Окупанти цинічно вдарили по місту серед дня, близько 16:00. Було зафіксоване влучання у землю на території підприємства, де також зайнялася пожежа.

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Щастя, що КАБ влучив у м'яку землю, а не потрапив просто у будинок, бо наслідки були б більш катастрофічними,

– розповів керівник міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко.

Поранені діти

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

В спортивному клубі отримали поранення шестеро дітей. Четверо з них мають травми середньої тяжкості, двоє – отримали легкі тілесні ушкодження,

– повідомили в поліції регіону.

Також був поранений 75-річний чоловік, проте він відмовився від госпіталізації. На місце події також виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС.

О 17:40 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих дітей збільшилась до 8: у одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, у іншого – легкі ушкодження.

Що відомо про удар по Харківщині

Близько 16 години Повітряні сили України попередили про рух КАБу в напрямку Харкова. В Харківській ОВА одразу попрохали жителів міста та району перебувати в укриттях. Згодом очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупаційне військо вдарило по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.

Станом на 17:40, внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах, на жаль, 9 людей отримали поранення, 8 із них – діти.