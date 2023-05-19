Пригожин досі живий, поки перебуває на фронті: чим він загрожує Путіну

Очільник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин не залишає Бахмут, оскільки в іншому разі він може втратити свою "організацію", або навіть життя. Разом з цим між ПВК наразі відбувається внутрішня боротьба "де більше заплатять". Ситуація геть нестабільна.

Це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський. Він наголосив, до якої ПВК перейшли найманці Пригожина.

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Де більше грошей

За словами Тимура Олевського, як би ПВК "Вагнер" не демонструвала свою силу, вбиваючи кувалдою по голові своїх же бійців, командири запросто переходять до інших угрупувань. Питання тільки в одному – грошах.

Наприклад, в ПВК "Редут", яке створило російське Міноборони, перейшли з ПВК "Вагнер". Є схеми і певні умови, за яких це можна зробити,

– відзначив він.

Звісно, не виключаються "ідеологічні" в ПВК, але більшість готова переходити туди, де платять більше.

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Пригожин хоче вижити

Щодо самого Євгєнія Пригожина, то його перебування в Бахмуті – гарантія життя, припустив Олевський. Поза фронтом очільник ПВК "Вагнер" втратить не тільки свою "структуру", але його самого можуть прибрати.

"Пригожин – більшовик ленінського типу, який знищить разом з Путіним систему керування країною. Але система це розуміє і по ідеї має себе захищати. Вона може себе не захистити, якщо протистояння між шматками цієї системи буде настільки велике, що вони будуть злорадно дивитися, як знищують одних, думаючи, що вбивають ворогів. А потім дивуватися, чому вбивають їх самих", – сказав опозиційний журналіст.

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