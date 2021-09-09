Перебував у розшуку Інтерполу: на Одещині затримали бойовика ІДІЛ
9 вересня 2021 , 18:19Читать новость на русском
Джерело:СБУ
В Одеській області затримали учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Він перебував у розшуку Інтерполу через фінансування тероризму.
Чоловік був вихідцем з Центральної Азії. За інформацією Служби безпеки України, у 2014 – 2016 роках у Туреччині чоловіка завербували члени "ІДІЛ".
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Затриманий ховався від правоохоронців
У СБУ зазначили, що іноземець, переховуючись від правоохоронних органів, прибув до України. У державі перебував із порушенням вимог міграційного законодавства.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.Зверніть увагу! ІДІЛ – це невизнана мусульманська терористична держава та міжнародна терористична мілітаристська група. Повна назва – "Ісламська держава Іраку й Леванту".
Затриманий іноземець / Фото СБУ
Чоловік порушував міграційне законодавство / Фото СБУ
Що відомо про схожі затримання
- У Сєвєродонецьку співробітники СБУ затримали учасника терористичної організації на окупованих територіях. Це сталось у вересні 2020 року. Чоловік у 2014 році в складі групи Дрьомова захоплював адмінбудівлі на Луганщині.
- Правоохоронці у лютому 2021 року викрили та затримали чоловіка, якого називають "активістом кримської весни". У 2014 році він допоміг росіянам окупувати півострів.
- У червні 2021 року в Черкасах правоохоронці викрили іноземця, який перебував в міжнародному розшуку. Чоловіка звинувачували у вчиненні злочинів терористичного характеру. Цікаво, що він мав російський паспорт.