Перебував у розшуку Інтерполу: на Одещині затримали бойовика ІДІЛ

В Одеській області затримали учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Він перебував у розшуку Інтерполу через фінансування тероризму.

Чоловік був вихідцем з Центральної Азії. За інформацією Служби безпеки України, у 2014 – 2016 роках у Туреччині чоловіка завербували члени "ІДІЛ".

Читайте також СБУ оприлюднила докази хабарництва начальника Льотної академії НАУ

Затриманий ховався від правоохоронців

У СБУ зазначили, що іноземець, переховуючись від правоохоронних органів, прибув до України. У державі перебував із порушенням вимог міграційного законодавства.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

ІДІЛ – це невизнана мусульманська терористична держава та міжнародна терористична мілітаристська група. Повна назва – "Ісламська держава Іраку й Леванту".

Затриманий іноземець / Фото СБУ



Чоловік порушував міграційне законодавство / Фото СБУ

Що відомо про схожі затримання