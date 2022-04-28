Перед початком розгляду закону про ленд-ліз Байден вкотре висловив підтримку Україні

Джо Байден вчергове висловив підтримку Україні в її протистоянні російській агресії. США продовжить надавати військову допомогу нашій країні.

Про це заявив очільник Білого дому у своєму твітері. Байден також згадав про те, які величезні втрати серед цивільних приніс Україні напад Росії.

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Ми бачили, як вони залишали по собі жахливі докази своїх звірств і військових злочинів у районах, які вони намагалися контролювати,

– сказав Байден.

Він додав, що перед обличчям цих звірств США продовжить надавати військову допомогу Україні.

Закон про ленд-ліз для України: що про це відомо

Палата представників США увечері 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. В Офісі Президента раніше наголошували: це свідчить, що Штати впевнені у перемозі України над Росією.

Джо Байден активно виступає за ленд-ліз, тож підпису документа від очільника США довго чекати не доведеться.

Завдяки ленд-лізу США можуть максимально швидко та за спрощеною процедурою постачати Україні зброю, техніку, ліки, харчі, нафту та інші необхідні товари. Раніше на заваді була бюрократія, яка суттєво гальмувала ухвалювання тих рішень, які були необхідні для оборони України миттєво.

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Цей крок вже називають історичним, оскільки така програма діяла під час Другої світової війни. Сполучені Штати у 1941 – 1945 роки за цією програмою постачали зброю, техніку та інші товари своїм союзницям, щоб боротися з нацистською Німеччиною.