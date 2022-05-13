Перед зустріччю міністрів G7 Кулеба зустрівся з Трасс: обговорили нові санкції проти Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся зі своєю британською колегою Ліз Трасс. Зокрема дипломати обговорили партнерство між Україною та Великою Британією та нові санкції проти Росії.

Міністри зустрілися напередодні саміту глав МЗС G7. Дипломати говорили зокрема про стратегічне партнерство Києва та Лондона.

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Дипломати говорили про санкції

Дмитро Кулеба та Ліз Трасс говорили про подальшу військову допомогу нашій державі. Також не оминули теми нових санкцій проти країни-агресорки, яка розпочала криваву війну в Україні.

Крім того, дипломати говорили про притягнення Росії до відповідальності за всі вчинені нею злочини на території нашої держави.

Перед міністерським засіданням G7 я зустрівся зі своїм британським колегою та другом Ліз Трасс. Обговорити питання стратегічного партнерства між Україною та Великобританією. Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, нових санкціях проти Росії та способах притягнути Росію до відповідальності за її жахливі злочини в Україні,

– розповів Кулеба.

Тим часом Кабаєва уже під санкціями

Британський уряд ввів нові санкції проти Росії. Цього разу під обмеження потрапили родичі Путіна та пов'язані з ним люди.

Зокрема, до переліку увійшла Аліна Кабаєва – ймовірна коханка кремлівського диктатора. Також під санкціями і її бабуся Анна Зацепіна.

Крім того, до санкційного списку увійшли: двоюрідні брати очільника Кремля Ігор та Роман Путіни та Михайло Шеломов. Також під обмеженнями й ексдружина Путіна Людмила Очеретна, його друзі Олександр Плехов, Михайло Клішин, Юрій Шамалов та Віктор Хмарін.

Введення санкцій проти цих осіб аргументоване тим, що офіційні активи кремлівського диктатора доволі скромні, а от наближених до нього людей – навпаки.

У всіх наближених до Путіна осіб зафіксували чималі активи, які допомагають кремлівському диктатору та фактично фінансують його життя.

Голова МЗС Великої Британії наголосила, що уряд продовжуватиме вводити санкції проти усіх, хто підтримує Путіна та його воєнну машину. Це триватиме, доки Україна не здобуде перемогу у війні.

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