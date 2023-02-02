США не проти відправки F-16 Україні та дають зелене світло союзникам, – СNN
Джерело:CNN
Україна може розраховувати на передачу багатоцільових винищувачів F-16. Принаймні на такі висновки підштовхує той факт, що США не проти цього кроку від країн-союзників.
Як розповідають журналісти, у США не проти того, щоб міжнародні партнери передали Україні винищувачі F-16. Нагадуємо, що раніше союзники очікували, коли Німеччина дасть зелене світло зі своїми танками Leopard. І щойно це сталося, нам пообіцяли кількасот бойових машин.
Читайте також Похоронку в кожен дім: як Росія за місяць втратила найбільше солдатів від початку війни
США не поспішають давати літаки
Джерела видання зауважили, що США не заявили союзникам, що будуть проти того, щоб інші держави надсилали Україні свої запаси винищувачів F-16.
Водночас багато офіційних осіб у Сполучених Штатах зазначають, що власні літаки держава передавати не планує. Мовляв, це буде надто дорого та складно. Натомість краще наразі вкладатися у забезпечення нашого війська артилерією, ракетами та системами ППО.
Втім, США фактично дала зелене світло. Тож союзники, на чиєму балансі є винищувачі F-16, можуть їх Україні надати. Але є низка "але". Адже міжнародні партнери у цьому випадку здебільшого солідарні зі США та не поспішають ухвалювати відповідне рішення.
Дебати щодо передачі F-16 все ще точаться
- Напередодні Джо Байден заявив, що США не передаватимуть Україні винищувачі F-16. Водночас низка аналітиків припустила, що це не остаточне рішення глави держави. І воно може змінитися на фоні того, як на це реагуватимуть міжнародні партнери.
- Так, у Пентагоні скептично сприйняли відмову Байдена. Деякі офіційні особи зауважили, що схвалення передачі нашій державі винищувачів, можливе. Вони нагадали ситуації, коли спочатку нашій державі казали категоричне "Ні", а потім рішення змінювалося. Пригадайте, що спочатку ми навіть про HIMARS мріяти не могли.
- Військовий аналітик Олексій Гетьман напередодні вирішив зруйнувати один з міфів, які витають навколо F-16. За його словами, можна зіткнутися з твердженням, що для обслуговування одного такого повітряного судна потрібно 15 співробітників. По суті, десь так і є. Але мовиться загалом про певну кількість персоналу, яка може паралельно обслуговувати й інші винищувачі.
- У цьому матеріалі ми розповіли про основні характеристики винищувачів F-16. Також зібрали для вас позицію Заходу щодо передачі цих повітряних суден нашій державі.