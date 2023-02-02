США не проти відправки F-16 Україні та дають зелене світло союзникам, – СNN

Україна може розраховувати на передачу багатоцільових винищувачів F-16. Принаймні на такі висновки підштовхує той факт, що США не проти цього кроку від країн-союзників.

Як розповідають журналісти, у США не проти того, щоб міжнародні партнери передали Україні винищувачі F-16. Нагадуємо, що раніше союзники очікували, коли Німеччина дасть зелене світло зі своїми танками Leopard. І щойно це сталося, нам пообіцяли кількасот бойових машин.

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США не поспішають давати літаки

Джерела видання зауважили, що США не заявили союзникам, що будуть проти того, щоб інші держави надсилали Україні свої запаси винищувачів F-16.

Водночас багато офіційних осіб у Сполучених Штатах зазначають, що власні літаки держава передавати не планує. Мовляв, це буде надто дорого та складно. Натомість краще наразі вкладатися у забезпечення нашого війська артилерією, ракетами та системами ППО.

Втім, США фактично дала зелене світло. Тож союзники, на чиєму балансі є винищувачі F-16, можуть їх Україні надати. Але є низка "але". Адже міжнародні партнери у цьому випадку здебільшого солідарні зі США та не поспішають ухвалювати відповідне рішення.

Дебати щодо передачі F-16 все ще точаться