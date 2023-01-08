Теорія про жабу спрацювала, – аналітик сказав, чому Макрон наважився дати Україні бронетехніку

За зрушення у процесі передачі зброї Україні варто дякувати США. Американська дипломатія робить дуже багато, щоб допомагати Еманюелю Макрону, Олафу Шольцу, італійському уряду та багатьом іншим членам НАТО енергійніше ділитися зброєю.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. На його думку, в наданні зброї стався глобальний перелом, про який українці давно мріяли.

До теми Україна вперше отримає від США зенітні ракети Sea Sparrow, – Politico.

"Першими були Patriot, їх передача – глобальне рішення, новий рівень, нова якість. Захід від унеможливлення поразки України перейшов до забезпечення перемоги. Ми про це говорили багато, і зараз це здійснилося", – повідомив голова "Центру спільних дій".

Скоро отримаємо ATACMS

За словами Рибачука, українці багато і небезпідставно критикували Захід, Але теорія про те, що треба російську болотну жабу варити потихеньку, щоб вона не вистрибнула з глечика, спрацювала.

Колись Javelin вважалися ескалацією, а зараз після французьких легких танків, американських "вбивць танків", на черзі Leopard, – впевнений голова "Центру спільних дій".

У Олега Рибачука немає сумнівів, що вже цього року Україна може отримати ракети дальньої дії ATACMS, німецькі та британські танки, й інші різновид наступальної зброї, яка допоможе Україні здійснити активний контрнаступ, до якого ЗСУ вже готові.

Сподіванням Путіна настане кінець: дивитися відео

"Рамштайн" розв'язує питання логістики

На думку голови "Центру спільних дій", якщо росіяни продовжуватимуть нищити українську інфраструктуру, то реакція Заходу буде тільки зростати.

Ми подивимося, що наш богобоязнений Путін буде робити далі після того, як він постояв у храмі. Може він почув голос Божий. Ми ж не знаємо, як вони себе поведуть,

– вважає Рибачук.

За його словами, для України важливо, щоб зустрічі у форматі "Рамштайн" відбувалися якомога частіше. Такий формат – найбільша коаліція з часів Другої світової війни, на якій вирішують не тільки питання зброї, а і логістики.

"Тому ми отримуємо тягачі для танків, багато інших речей, про які ми навіть не знаємо. Ці зустрічі "Рамштайн" надзвичайно важливі для логістичного забезпечення, його безперервності, для того, щоб бути впевненим, що не буде перебоїв", – впевнений експерт.

Олег Рибачук переконаний, що сам факт того, що зустрічі у форматі "Рамштайн" відбуваються регулярно, робить безперспективними сподівання Путіна.

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