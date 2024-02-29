Після цього можемо отримати TAURUS: Світан назвав важливу передумову

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею передачі Україні далекобійних ракет TAURUS. За його переконанням, постачання цього типу озброєння може втягнути Берлін у війну.

Утім, так чи інакше країна уже бере участь у бойових діях, хоч і в непрямий спосіб. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що німці передадуть TAURUS одразу після одного рішення американців.

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Про передумову передачі TAURUS

Німеччина передала Україні танки Leopard, бойові машини Marder, ракети IRIS-T, радіолокаційні станції COBRA, гранатомети, боєприпаси та іншу зброю. У листопаді 2023 року країна подвоїла видатки з держбюджету на військову допомогу з 4 мільярдів євро до 8. З огляду на це, за словами Світана, Німеччина вже бере участь у війні й неважливо як – опосередковано чи ні.

Тут немає чого боятися. Шольц, найімовірніше, прикриває свою неготовність ухвалити рішення по TAURUS деякими відмазками,

– сказав військовий експерт.

Передача TAURUS дальністю понад 500 кілометрів напряму пов'язана із передачею ATACMS дальністю близько 300 кілометрів. Щойно американці ухвалять рішення про постачання цих ракет, німці одразу підхоплять тенденцію та передадуть зброю, припустив Роман Світан.

Така ж ситуація була з передачею Leopard. Тільки-но США офіційно сказали, що передадуть Україні Abrams, Німеччина погодила постачання цих танків.

TAURUS – німецькі керовані ракети. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. Вони скидаються винищувачами та самостійно знаходять свої цілі, можуть летіти під радарами.

Заяви посадовців навколо постачання Україні TAURUS