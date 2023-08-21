Суттєво зросте безпека пілотів: воїн ЗСУ сказав, що F-16 можуть змінити на полі бою

У серпні 2023 року Сполучені Штати прийняли доленосне рішення і дозволили третім країнам передавати Україні винищувачі F-16. Щонайменше наша держава отримає 61 літак.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Яковлев розповів 24 Каналу, що американські винищувачі дадуть змогу розширити клас боєприпасів, який ми можемо використовувати проти повітряних цілей, кораблів тощо. Зазначимо, що підготовка українських пілотів проходитиме у пришвидшеному режимі за 6 місяців.

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"Я не пілот, але нещодавно спілкувався з Karaya. Він каже, що передача літаків дозволить зменшити кількість загиблих та поранених наших пілотів", – мовив військовослужбовець ЗСУ.

Гарні новини

Завдяки винищувачам F-16 суттєво зросте безпека українських пілотів. Вони зможуть спокійно працювати з великих відстаней. До того у наших літаках не потрібно буде постійно щось переробляти чи доробляти. Адже ракети, які нам надають, розраховані для інших літаків.

Зараз з наших літаків ми намагаємось, як ото в дитинстві конструктор, щось скласти,

– зазначив Яковлев.

Також у нас буде вищий захист протиповітряної оборони. Як зауважив військовослужбовець ЗСУ, піхота як й інші роди військ, чекають на F-16.

"Це дуже гарні новини. Я впевнений, артилеристи дуже радіють касетним боєприпасам. Нехай тепер і нашим пілотам зроблять приємно і дадуть літаки. Ще є такі хороші літаки Apache, я вже на них чекаю", – додав Яковлев.

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