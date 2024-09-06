"Рейтинг Гарріс спровокував проблему для України": наскільки вона серйозна

Видання Politico опублікувало статтю, де мовиться про те, що перевага Камали Гарріс над Дональдом Трампом спровокувала неочікувану проблему для України. Європа, розуміючи, що Трамп може не стати президентом та припинити постачання допомоги Україні, загальмувала передачу доходів із заморожених активів Росії. Саме для вирішення цього питання цього українська делегація їде на "Рамштайн".

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що кошти від заморожених російських активів важливі для збереження життів українців. Україні потрібно створити прецедент та отримати ці гроші.

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Наскільки серйозною є проблема

За словами політолога, Трамп розумів, що його намагались використовувати як "токсичну торпеду" і США хотіло віддати частину американського лідерства G7 та НАТО, щоб вони розподіляли гроші та керували "Рамштайном", бо начебто американці самі не справляться.

Однак зараз виграє Гарріс і США вирішило це не робити, залишивши лідерство в себе. Американські вибори є грою, але ми втратимо життя українських громадян, якщо не отримаємо гроші.

Тому, я думаю, Володимир Зеленський може їхати на "Рамштайн", щоб зустрітись з Байденом, Трампом і Гарріс та сказати, щоб нас "винесли за дужки" із американського двопартійного протистояння, це не гроші США, щоб вони їх віддавали,

– пояснив Давидюк.

Якщо ж зараз США не надасть Україні доходи із заморожених російських активів, наша держава втратить час, адже потім почнеться інавгурація президента США, що сповільнить процес.

Політолог наголосив, що Politico є інсайдерською газетою, їхні журналісти проникли всередину всіх процесів і справді багато чого знають. На це видання справді потрібно звертати увагу та реагувати.

Деякі партнери в Європі говорять, що прецеденту нема, тому поки не будуть надавати гроші. Тому для нас зараз потрібно зробити прецедент та залити в бюджет гроші. 50 мільярдів доларів це серйозна сума,

– зауважив Давидюк.