Росія передала Угорщині українських військовополонених: якими були умови обміну

Минулого року Росія передала до Угорщини 11 українських військовополонених. Колишні військовополонені розповіли про умови обміну.

Двоє українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині, стверджують, що Будапешт поставив перед ними умову не повертатись до України до закінчення війни. За інформацією від одного з колишніх військовополонених, Угорщина запевняла, що їхні бабусі можуть бути угорками, тому вони вирішили забрати своїх громадян.

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Що розповіли колишні українські військовополонені

Двоє українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині разом із групою з 11 осіб, стверджують, що вони отримали умову від Будапешта не повертатись до України до завершення війни, бо інакше "таких звільнень більше не відбудеться".

Один із них також розповів, що після допиту Федеральної служби безпеки Росії, угорські представники висунули вимогу повернути своїх громадян, оскільки їхні бабусі могли бути угорками.

Колишні військовополонені стверджують, що лише один із 11 осіб, яких передала Росія, є етнічним угорцем. Однак їм поставили ультиматум: або стверджувати, що вони угорці, або ризикувати невизначеною долею.

Після того, як їх доставили літаком до Будапешта, чоловікам заборонили покидати місто і попросили зачекати на отримання статусу біженців.

Однак, п'ятеро з них все ж повернулися до України, звернувшись за допомогою до посольства України в Будапешті, яке надало їм документи та дипломатичне авто для супроводу через кордон.

Колишня представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти у Закарпатській області Власта Рейпаші, розповіла, що наступної передачі військовополонених із Росії до Угорщини не відбулось.

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