3 мільярди Україні щороку: коли й на що підуть гроші від доходів по заморожених активах Росії
Вже не перший місяць Захід обговорює спосіб передати заблоковані російські активи для України. Наразі вдалося ухвалити рішення стосовно цього питання.
У середу, 8 травня, посли Євросоюзу досягли угоди про передачу доходів від заморожених російських активів на допомогу Україні. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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Ще один додатковий рівень підтримки
Високопосадовець ЄС поза записом поділився деталями угоди. За його словами, 90% від цих коштів направлять до Європейського фонду миру, через який надають військову допомогу Україні. Ще 10% від цих коштів спрямують на відновлення та реконструкцію.
Це ще один додатковий рівень підтримки України, який наразі оцінюється приблизно в 3 мільярдів євро на рік,
– сказав високопоставлений дипломат.
Далі це рішення мають схвалити на рівні міністрів. Після остаточного підписання угоди, перший транш допомоги Україна може очікувати вже в липні цього року.
В дипломатичних колах зазначають, що Бельгія, яка першою вирішили передати податки з активів Росії, закликає європейські країни, які також мають заблоковані російські кошти, наслідувати її приклад.
Надання Україні заморожених активів Росії: останні новини
- Раніше повідомлялося, що деякі країни Європейського Союзу можуть не погодити передачу доходів від російських активів на озброєння України. Остаточне рішення буде прийматися в червні.
- Думка про те, що кошти можуть не надати для озброєння України з'явилася напередодні зустрічі 27 посланців ЄС на якій Бельгія сподівається укласти угоду щодо розблокування фінансування для України.
- Тоді Олаф Шольц повідомив, що близько 90% доходів від заморожених російських активів мають бути передані на озброєння України.
- Станом на зараз на Заході зберігається близько 300 мільярдів доларів російських активів. Раніше розглядався варіант з конфіскацією цих грошей, проте його відкинули через незаконність.
- Нещодавно Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель закликав Раду ЄС спрямувати доходи від російських активів в Україну. За його словами, гроші мають піти на закупівлю зброї.