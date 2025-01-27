Україна не отримає трофейну зброю Ізраїлю: посол країни прокоментував новини про допомогу

Ізраїль наразі не планує передавати Україні трофейну російську зброю з Лівану. Раніше до прламенту надходила така пропозиція, але її не підтримали.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського для Радіо Свобода.

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Україна не отримає захоплену в "Хезболли" російську зброю

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук насправді зустрічався заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель минулого тижня і подякував за ініціативу щодо передачі зброї для України. Адже вона подавала відповідний законопроєкт до Парламенту, коли була депутаткою. Але тоді це рішення не ухвалили.



Відбулася зустріч посла України в Ізраїлі та заступниці міністра МЗС / Фото пресслужби Посольства України в Ізраїлі

Ймовірно, Ізраїль і надалі відмовляється від постачання будь-якого озброєння до України з міркувань безпеки для власної держави. Хоча країна почала гірше ставитися до Росії через підтримку "Хезболли" та союзництво з Іраном.

Позиція Ізраїлю однозначна: ми підтримуємо Україну, ми засуджуємо війну, ми засуджуємо агресію Росії. Засуджуємо публічно, засуджуємо в ООН, тому про жоден нейтралітет говорити не можна. Щодо питання військової підтримки України – так, Ізраїль не надає військової підтримки Україні,

– заявив пан посол.

Нині подібних рішень про передачу трофейної зброї в Україну від Міністерства оборони Ізраїлю немає. А ініціативу Шаррен Хаскель Михаель Бродський назвав "приватним законопроєктом".

Нагадаємо, Ізраїль має трофейну зброю російського та радянського виробництва, яку ЦАХАЛу вдалося вилучити під час операції в Лівані. У мережі ширилося повідомлення, що Ізраїль передасть Україні легке озброєння, таке як гвинтівки чи ПТРК.