Складова вогневої підтримки наступу ЗСУ: скільки винищувачів змінять ситуацію на полі бою
Важливо, щоб Україна і надалі отримувала озброєння від західних країн-партнерів. Зокрема, ключовим моментом залишається передача авіації.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, найімовірніше, що ЗСУ отримають винищувачі F–16.
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У чому перевага винищувачі F–16
Олег Жданов пояснив, що Захід, певно, вирішить все ж передати Україні саме винищувачі F–16, які були розроблені в США.
На його думку, це найрозповсюдженіший літак у світі.
Для нас це був би, на мій погляд, найбільш вигідний варіант,
– наголосив він.
Військовий експерт додав, що F–16 вирізняється своєю багатофункціональністю. Це летюча платформа, яка може виконувати три завдання в повітрі.
"Може бути штурмовиком внаслідок наявного величезного бойового завантаження. Він може виконувати функції винищувача і перехоплювача, працюючи в парі з протиракетними комплексами", – зауважив він.
За словами Жданова, винищувач F–16 чудово співпрацює з Patriot і SAMP/T. Зокрема, може збивати крилаті ракети, розвідувати балістичні ракети, забезпечувати роботу ракетних комплексів по цілях.
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Як західна авіація допоможе Україні
Олег Жданов зосередив увагу, що раніше в інфопросторі мовилося, що Україні достатньо поки що було б 24 такі винищувачі, тобто одну бригаду.
За його словами, наявність такої кількості авіації на перший час суттєво змінить правила гри.
Авіація – це більше наступальна зброя. Для того, щоб забезпечити контрнаступ Сухопутних військ, авіація йде як одна зі складових вогневої підтримки наступального війська,
– додав він.
На думку військового експерта, наразі зброя від Заходу допомагає проводити ЗСУ оборонні операції.
"Якщо такі обсяги будуть продовжуватися, то вони дадуть нам змогу формувати резерви для контрнаступу", – пояснив він.
Відтак, авіація буде потрібна для забезпечення вогневої підтримки цих контрнаступальних військ.
У Пентагоні точаться дискусії щодо надання Україні винищувачів
- У Міністерстві оборони США обговорюють питання відправки в Україну винищувачів F–16. Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела.
- Високопосадовці зазначають, що Україна офіційно ще не просила надати їй F–16. Наразі Вашингтон і Київ розглядають артилерію, бронетехніку та наземні системи ППО як більш нагальні потреби.
- Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти надання Україні сучасних винищувачів. За його словами, рішення про військову допомогу Україні ухвалюються так, щоб не допустити прямого зіткнення Росії та НАТО. Наприкінці він додав, що "не допустить такої ескалації".