TAURUS обговорювали на зустрічі Зеленського з Шольцом, поставки ATACMS – питання часу, – Кулеба
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Президент України Володимир Зеленський обговорював тему передачі далекобійних ракет Taurus і ATACMS Україні під час зустрічей із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом США Джо Байденом.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, передача Києву ATACMS — це питання часу.
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Про далекобійні ракети. Тема Taurus була на зустрічі президента Зеленського з канцлером ФРН Шольцом, а тема ATACMS була на зустрічі з президентом США Байденом,
– зазначив Дмитро Кулеба.
Україна отримає далекобійні ракети
За його словами, наразі керівник Офісу президента Андрій Єрмак активно працює з Джейком Салліваном, а він відповідно – з Ентоні Блінкеном для того, щоб якнайшвидше питання передачі далекобійних ракет було вирішено.
"І я переконаний, що постачання в Україну ракет ATACMS — це питання часу. Так само як ми до цього успішно вирішували завдання щодо інших типів зброї", – зазначив міністр.
Що важливо розуміти
Кулеба додав, що в питанні військової допомоги важливо виділити дві частини:
- це стабільність поставок тієї зброї, яка вже відкрита до передачі від початку російської агресії,
- і друга – це останні "закриті" позиції, якими станом на цей момент є далекобійні ракети ATACMS зі США та Taurus з Німеччини.
Головне про передачу ракет
- У серпні німецькі ЗМІ писали, що уряд вивчає можливості надати Україні крилаті ракети Taurus найближчими місяцями.
- Водночас зазначали, що канцлер Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливо.
- Також західні медіа повідомляли, що адміністрація Байдена ухвалила рішення надати Україні ракети ATACMS ще до візиту Зеленського, але вирішила не оголошувати про це публічно. Офіційного рішення щодо ракет поки що немає.