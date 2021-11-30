Передала послання Росії: глава МЗС Британії ефектно проїхалась на танку

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс звернулась до Росії, аби та не робила "стратегічної помилки". Трасс мала на увазі можливий повномасштабний наступ на Україну.

Варто зазначити, що міністерка проїхалась на танку в Естонії, коли відвідувала британські війська. Після цього і звернулась до Кремля.

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Трасс запевнила, що разом з колегами хоче миру, в якому свобода та демократія не виживатимуть, а процвітатимуть.

З цією метою ми разом з іншими демократичними країнами виступимо проти зловмисної діяльності Росії. Ми підтримуватимемо Україну та стабільність на Західних Балканах,

– запевнила міністерка.

Також вона закликала союзників НАТО заблокувати газопровід "Північний потік-2". Трасс вважає, що Москва скористається своєю позицією, якщо європейські країни стануть залежними від неї в енергетиці.

До слова, британські ЗМІ вже порівняли Трасс з Маргарет Тетчер, яка також їздила на танку.



Ліз Трасс та Маргарет Тетчер на танках / Колаж 24 каналу

Як реагує світ на можливий наступ Росії