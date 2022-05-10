Передав ворогу інформацію про підземні тунелі на "Азовсталі": маріупольцю повідомили про підозру

Захисники Маріуполя написали історію подвигу, аналогів якому історія не знає. Ворог не може здолати їх навіть переважаючими силами та постійними бомбардуваннями, тож вдався до підступу.

Вже понад 75 днів триває героїчна оборона Маріуполя. Відважні воїни боронять місто від російських окупантів, перебуваючи у повній блокаді та постійними обстрілами з усієї зброї, яка тільки є на озброєнні у росіян.

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Зрада маріупольця

На жаль, один з мешканців Маріуполя вирішив піти на колаборацію з ворогом та вчинив підступну зраду. Чоловік повідомив російським окупантам схему розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на "Азовсталі", де наші воїни тримають оборону.

Зрадником виявився електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування на "Азовсталі". Генеральна прокуратура оголосила йому підозру у державній зраді.

Усю інформацію, яку вони отримали від зрадника, росіяни швидко поширили в Інтернеті. Їх мета – демотивація та залякування героїчних захисників Маріуполя. Зрадник наразі перебуває на тимчасово окупованій території, тож про підозру йому повідомлено заочно. Втім, Україна зробить усе можливе для того, щоб він поніс справедливе покарання, сховатися від якого йому не вдасться ніде у світі.

Героїчна оборона Маріуполя: останні новини

Наші мужні воїни продовжують героїчну оборону на "Азовсталі". Як повідомила Ірина Верещук, на території підприємства є понад 1000 українських бійців, серед них багато поранених. Також на "Азовсталі" залишилось близько 100 цивільних, але ворог не зменшує інтенсивності обстрілів. Україна робить усе можливе, щоб врятувати усіх героїв.

Через блокаду та постійні обстріли мешканці Маріуполя зазнають великих страждань. У місті є ще приблизно 100 тисяч людей, вони виснажені та мають великі гуманітарні проблеми. Особливо важко доводиться дітям.

Російські окупанти хочуть зрівняти "Азовсталь" та увесь Маріуполь із землею. Вони використовують важку артилерію, танки та застосовують удари з авіації. Ворог не може здобути перемогу, тому продовжує бомбардування від безсилля.

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