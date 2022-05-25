Передав землі дружині Медведчука: на Закарпатті повідомили про підозру ексголові РДА
Джерело:Офіс генпрокурора
Ексголові райдержадміністрації Закарпаття повідомили про підозру. Припускають, що він незаконно передав землі Оксані Марченко.
Слідчі стверджують: підозрюваний, змовившись з групою осіб, у 2003 році виключив з земель державного лісового фонду 122 гектари. Підстав для цього не було, але він видав відповідні розпорядження.
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Землі передали дружині Медведчука
Вартість земель оцінюють у 26,9 мільйона гривень. Гектари передали в оренду суб’єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є дружина українського нардепа, якого зараз підозрюють у держзраді. Мовиться про Віктора Медведчука. У Нацполіції підтверджують, що бенефіціаром була Оксана Марченко.
Далі землі використовували під розміщення оздоровчого комплексу. Зокрема, збудували комплекс "Ведмежа діброва".
У комплексі знайшли елітні авто та картини
Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях комплексу на Закарпатті. Там виявили витвори мистецтва: понад 300 картин відомих художників, а також елітні автомобілі: Bentley, Maybach. На вилучене майно та земельні ділянки наклали арешт. Їх мають передати до АРМА.
Тепер триває досудове розслідування.
Обшуки на Закарпатті / Фото Офісу генпрокурора та Нацполіції:
Затримання Медведчука
- На початку повномасштабної війни Медведчук втік з-під домашнього арешту. Він перебував під ним через підозру у держзраді у вугільній справі. Кум Путіна переховувався від правоохоронців протягом 2 місяців.
- Його затримали 12 квітня, першим про це повідомив президент Володимир Зеленський. Вже 21 травня Львівський апеляційний суд ухвалив рішення залишити підозрюваного під вартою.
- Оксана Марченко влаштувала "марафон" звернень до світових лідерів з проханням звільнити її чоловіка. Зокрема, вона зверталась до Зеленського, Ердогана, Макрона, а також до свого кума Путіна.
- Глава СБУ Іван Баканов розповів, що Медведчук співпрацює зі слідством. Зокрема, він дав свідчення проти п'ятого президента Петра Порошенка. Кум Путіна заявив, що Порошенко сам звернувся до нього й просив навести контакти з керівництвом Росії.
- Крім того, лунають заяви, що Медведчука можуть обміняти на наших військовополонених.
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