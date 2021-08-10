Передавав окупантам інформацію про ЗСУ: на Донеччині засудили військового

Військовослужбовець з допомогою месенджера передавав бойовикам на окуповану територію Донбасу інформацію про ЗСУ. Його засудили до 6 років тюрми.

У Офісі Генпрокурора розповіли, що військовослужбовець сприяв діяльності терористичної організації. Саме тому його визнали винним за двома статтями та засудили.

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Передавав інформацію бойовикам, – Офіс генпрокурора

Військовослужбовця визнали винним у сприянні діяльності терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами. Йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що військовослужбовець за допомогою одного з месенджерів передавав бойовикам на окуповану частину Донеччини інформацію про:

організаційно-штатну структуру;

кількість особового складу;

озброєння та місця дислокації;

а також завдання, проведення навчань за участі міжнародних партнерів;

пересування та морально-психологічний стан окремих підрозділів ЗСУ на території проведення операції Об'єднаних сил.

Ба більше, військовослужбовець передавав інформацію бойовику, який збирав дані розвідувального характеру. Окрім того, засуджений чоловік придбав, носив та зберігав за місцем проживання вогнепальну зброю і бойові припаси без дозволу.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили.

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