У передмісті Дніпра чули вибух

27 квітня 2024, 23:53
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Джерело:

ZN.UA

У передмісті Дніпра було чути вибух. Раніше повідомляли про ракетну небезпеку зі сходу.

Наразі причини вибуху уточнюються. Нагадаємо, що тривогу оголосили близько 19:50.

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Вибух у передмісті Дніпра

Кореспонденти Дзеркала Тижня о 23:50 повідомили, що чули вибух у передмісті Дніпра. 

Раніше надходила інформація про ракетну небезпеку зі сходу.

Втім, наразі про причини вибуху невідомо. 

Важливо! Закликаємо не ігнорувати попередження Повітряних сил та у разі сигналу тривоги прямувати в укриття. Це убезпечить ваше життя, а також спростить роботу оборонцям неба.

Тривога в Україні у ніч на 28 квітня: що відомо

  • Повітряну тривогу оголосили близько 19:50, Повітряні сили зафіксували ворожий БпЛА у Дніпропетровській області. 
  • Згодом тривога охопила і низку інших регіонів України. Зокрема, повідомляли про роботу ППО у Києві.
  • Пізніше Повітряні сили написали про ракетну небезпеку зі Сходу. Тривогу оголосили у Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
Автор: Ярослав Погончук