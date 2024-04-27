У передмісті Дніпра чули вибух

У передмісті Дніпра було чути вибух. Раніше повідомляли про ракетну небезпеку зі сходу.

Наразі причини вибуху уточнюються. Нагадаємо, що тривогу оголосили близько 19:50.

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Вибух у передмісті Дніпра

Кореспонденти Дзеркала Тижня о 23:50 повідомили, що чули вибух у передмісті Дніпра.

Раніше надходила інформація про ракетну небезпеку зі сходу.

Втім, наразі про причини вибуху невідомо.

Тривога в Україні у ніч на 28 квітня: що відомо

Повітряну тривогу оголосили близько 19:50, Повітряні сили зафіксували ворожий БпЛА у Дніпропетровській області.

Згодом тривога охопила і низку інших регіонів України. Зокрема, повідомляли про роботу ППО у Києві.

Пізніше Повітряні сили написали про ракетну небезпеку зі Сходу. Тривогу оголосили у Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Закликаємо не ігнорувати попередження Повітряних сил та у разі сигналу тривоги прямувати в укриття. Це убезпечить ваше життя, а також спростить роботу оборонцям неба.