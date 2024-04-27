У передмісті Дніпра чули вибух
27 квітня 2024, 23:53Читать новость на русском
Джерело:ZN.UA
У передмісті Дніпра було чути вибух. Раніше повідомляли про ракетну небезпеку зі сходу.
Наразі причини вибуху уточнюються. Нагадаємо, що тривогу оголосили близько 19:50.
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Вибух у передмісті Дніпра
Кореспонденти Дзеркала Тижня о 23:50 повідомили, що чули вибух у передмісті Дніпра.
Раніше надходила інформація про ракетну небезпеку зі сходу.
Втім, наразі про причини вибуху невідомо.Важливо! Закликаємо не ігнорувати попередження Повітряних сил та у разі сигналу тривоги прямувати в укриття. Це убезпечить ваше життя, а також спростить роботу оборонцям неба.
Тривога в Україні у ніч на 28 квітня: що відомо
- Повітряну тривогу оголосили близько 19:50, Повітряні сили зафіксували ворожий БпЛА у Дніпропетровській області.
- Згодом тривога охопила і низку інших регіонів України. Зокрема, повідомляли про роботу ППО у Києві.
- Пізніше Повітряні сили написали про ракетну небезпеку зі Сходу. Тривогу оголосили у Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.