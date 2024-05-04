У передмісті Дніпра прогримів вибух: там збили ракету Х-59/69

Вдень 4 травня у передмісті Дніпра чули потужний вибух. До цього Повітряні сили попереджали про небезпеку.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 16:01. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати попередження та у разі сирени негайно прямувати в укриття. Це допоможе уберегти життя, а також полегшить роботу Повітряним силам.

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Вибух у Дніпрі

Близько 16:18 у передмісті Дніпра було чутно звук вибуху.

У цей час в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога у зв'язку з ракетною небезпекою. Також варто вказати, що Повітряні сили о 16:15 повідомили про наближення до обласного центру швидкісної цілі.

Моніторингові пабліки писали про дві крилатих ракети у напрямку Дніпра та Павлограда. Згодом вони зазначили, що обидві цілі припинили своє існування у межах відповідних районів. Тобто, ймовірно, що вибух був наслідком роботи ППО.

Згодом відповідну інформацію опосередковано підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він подякував захисникам неба за чистий від російського заліза простір.

Атаки на Україну

Росіяни 4 травня тричі атакували Харків. Зокрема, під час останньої атаки о 16:21 внаслідок "прильоту" сталася сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району міста. А голова ОВА Олег Синєгубов заявив про наявність постраждалих.

О 14:41 жителі міста чули вибух. Ігор Терехов повідомив, що попередньо, Росія завдала удару.

Крім цього, о 15:15 окупанти завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок цього постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізовано до медичної установи.

Також цього ж дня вибух чули в Одесі. Повітряні сили сповіщали про загрозу використання балістичного озброєння з Півдня.

У ПК "Схід" повідомили, що Дніпровському районі знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69.