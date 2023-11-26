У передмісті Києва працює ППО: місцевих мешканців закликають не покидати укриття

Пізно ввечері 25 листопада росіяни запустили "Шахеди" по Україні. Ближче до півночі стало відомо, що дрони долетіли до Київщини. Згодом місцева влада повідомила про роботу ППО.

Зауважимо, що о 00:04 у Києві оголосили повітряну тривогу. А пізніше місцева влада повідомила, що у передмісті працює ППО. Закликаємо не покидати укриттів. Це може врятувати вам життя.

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Що відомо про роботу ППО

У КМВА о 00:23 сповістили, що ударні дрони летять у напрямку Києва. Відтак, попрохали не ігнорувати повітряну тривогу.

А вже о 00:31 начальник КМВА Сергій Попко написав: "В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях!"

Масована атака дронами 25 листопада

У ніч проти 25 листопада російські загарбники завдали масованої атаки дронами-камікадзе. Повітряні сили зробили практично неможливе – збили 74 з 75 "Шахедів".

Зранку 26 листопада Повітряні сили зауважили, що зафіксували пуски 75 дронів-камікадзе. Вони летіли з Приморсько-Ахтарська та району Курської області. В основному окупанти били по Києву.

Вони летіли з Приморсько-Ахтарська та району Курської області. В основному окупанти били по Києву. За наявними даними, протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України. Йдеться про Київську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, а також Кіровоградську.

України. Йдеться про Київську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, а також Кіровоградську. Спочатку було відомо, що вдалося збити 71 "Шахед". Більшість із них – на Київщині. Крім того, на Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59. Згодом Повітряні сили уточнили дані. Зауважили, що збили ще три "Шахеди". Відтак, загалом знищили 74 з 75 запущених дронів-камікадзе.

Зауважимо, що командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв констатував, що майже 10 годин у ніч проти 25 листопада працювали мобільні вогневі групи. Слід також розуміти, що 53% від загальної кількості збитих ударних дронів – заслуга саме мобільних вогневих груп.

Держава-терорист здійснила один з найбільших пусків БпЛА типу "Шахед". Протягом бою, який тривав майже десять годин, бійці мобільних вогневих груп в Північній операційній зоні продемонстрували майстерність у знищенні ворожих цілей. Більша частина ворожих безпілотників, а саме 53%, було знищено бійцями мобільних груп,

– йдеться у повідомленні.

Наєв також подякував кожному воїну, котрий боронить нашу державу. Він переконаний, що ми здобудемо перемогу у війні, розв'язаній Росією.