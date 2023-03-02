У Московській області пролунав потужний вибух

У Росії, в передмісті Коломни 2 березня стався вибух. Його чули у всіх районах міста. Російська влада поки нічого не коментує.

За попередніми даними, вибух стався близько 21:30 в одному із сусідніх сіл біля Коломни, що в Московській області. Російські телеграм-канали повідомляють, що на місце відправили рятувальників, передає 24 Канал.

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До Москви недалеко

Місцева влада каже, що деталі вибуху в Коломні поки невідомі. Однак в мережі оприлюднили відео, де чути гучний звук.

Росіяни вже панікують в мережі. Пишуть, що в деяких районах тремтіли вікна. Стверджують, що зарева не видно, але "бахнуло" потужно – ніби хвиля.

Вибух у Коломні: відео

Зазначимо, що Коломна розташована не так далеко від столиці Росії. Відстань до Москви – 122 кілометри, тобто 2 години їзди машиною.

У Коломні розташоване Конструкторське бюро машинобудування. У мережі зазначають, що там виробляють "Іскандери".

Де розташована Коломна: карта

Згодом з'явилось відео, де видно займання. Ймовірно, після вибуху почалась пожежа, оскільки видніється і дим.

Москва готується до "бавовни"

У Росії останнім часом немає ні одного спокійного дня. Оскільки щось вибухає в регіонах постійно, перестрахуватись вирішили і в Кремлі. У Москві укріплюють ППО.

Зокрема, ще в січні там помітили "Панцир-С1" поставили поблизу російського міноборони, аеродрому Остаф'єво, резиденції Путіна в Ново-Огарьові та на Валдаї, а також на офісній будівлі в Тетеринському провулку в Таганському районі.

На початку лютого очевидці помітили нові системи для ППО – РЛС П-18-2 "Прима" виявили на околиці Москви, тобто поблизу станції метро "Салар'єво".

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