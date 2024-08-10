Це може ще більше нервувати Трампа: як Гарріс стала непростим суперником для експрезидента

На телеканалі ABC News 10 вересня повинні відбутися перші дебати між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Сутичка з експрезидентом США для кандидатки від демократів стане великим випробуванням, адже у неї неоднозначний досвід у дебатах.

Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Проте він зауважив, що на посаді віцепрезидентки Гарріс стала більш обізнаною у внутрішніх та зовнішніх справах США.

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Гарріс непростий суперник

Спершу кандидат від Республіканської партії заявив, що погодився на дебати, які модеруватиме телеканал Fox News, з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня. Зауважимо, що це зручний для Трампа канал, де його підтримують й взагалі симпатизують Республіканській партії.

Проте у штабі Гарріс не прийняли цю пропозицію і наполягли на проведенні дебатів на каналі ABC News 10 вересня, як було погоджено раніше. Підтвердження проведення дебатів знаменує собою кінець суперечок.

Мені здається, що історія з дебатами пов'язана з передвиборчою тактикою Трампа. Адже він зараз намагається на будь-чому спекулювати, набивати собі бали й підвищувати рейтинг, щоб виставити свого опонента не в найкращому світлі,

– зазначив Желіховський.

Зокрема, Трамп звинувачував Демократичну партію у тому, що вона нібито незаконно замінила кандидата. Також експрезидент США кілька разів наголосив на тому, що домовлявся проводити ці дебати із Джо Байденом, а не Гарріс.

Однак попри всі звинувачення, тактика команди демократів була правильна, що вони не піддалися на цю провокацію перенести дебати. Не виключено, що це дало поштовх до збільшення її підтримки серед опитуваних.

Це означає, що у Дональда Трампа непростий суперник, обізнана політикиня, яка знає як тримати удар. Можливо, це і є певна передвиборча стратегія демократів, щоб робити нестандартні дії,

– мовив експерт-міжнародник.

Через це Трап не знає як адекватно реагувати й це впливає на його заяви. Він втрачає логіку у своїх висловлюваннях, чим шкодить собі й Республіканській партії.