Трамп показав себе справжнього: якою є його стратегія протистояння з Гарріс

Камала Гарріс стала офіційним представником на майбутніх виборах від демократичної партії. Її опонентом є Дональд Трамп, який негативно відгукувався про її особистість.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що кандидат від республіканців грав роль політика, який нібито зможе об'єднати всіх американців. Однак, після Джо Байдена, його конкурентом стала Камала Гарріс, що значно ускладнило ведення передвиборчої кампанії Трампу. Він публічно почав ображати її.

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"Трамп показав себе справжнього, без політтехнологічної обгортки", – наголосив політолог.

Кандидатура Трампа

За словами Олексія Буряченка, у команді кандидата від республіканців не можуть до кінця трансформувати свою кампанію.

Трамп не розуміє, як вона розгортатиметься та починає переходити на особистості та образи. Камала Гарріс відкрила його справжнього. Політтехнологам демократів і республіканців треба думати, що з цим робити,

– сказав він.

Передвиборча кампанія у США

Політолог зазначив, що передвиборча кампанія у Сполучених Штатах Америки дуже складна та динамічна. Команди обох кандидатів постійно трансформують свої політичні стратегії.

Він підкреслив, що Україні зараз дуже важливо залишатися нейтральною до Гарріс і Трампа, адже невідомо, хто переможе на виборах у США.

Надто активна підтримка чи не підтримка одного із кандидатів може нашкодити нашій державі. Потрібно вести конструктивний діалог із демократичною та республіканською партіями, адже Україні необхідна далекобійна зброя для атак по території Росії,

– зауважив Буряченко.

Варто додати, що Дональд Трамп погодився провести дебати із Камалою Гарріс. Ймовірно, вони відбудуться 4 вересня 2024 року на телеканалі Fox News.