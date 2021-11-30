Перегляд дислокації американських військових передбачає посилення стримування Росії, – Пентагон
Джерело:U.S. DepartmentofDefense
У Пентагоні заявили, що одним із завдань переглянутої за останні місяці глобальної дислокації Збройних сил США у світі є ефективніше стримування Росії. Це дозволить силам НАТО діяти вільніше.
Водночас у Пентагоні наголосили, що про нові заходи, націлені на виконання цього завдання, наразі не мовиться. Відповідну заяву зробила представниця Міноборони США Мара Карлін.
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У Пентагоні нагадали, що у лютому 2021 року президент США Джо Байден скасував рішення попередньої адміністрації. Мовиться про виведення 25 тисяч військових Штатів з Німеччини.
Також глава оборонного відомства Ллойд Остін навесні 2021 року ухвалив рішення розмістити у Німеччині командні структури, функціонування яких забезпечують 500 військових.
Заява Пентагону про російські війська
- Речник Міністерства оборони Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за пересуванням російських військ поблизу українського кордону.
- Кількість військових продовжує зростати. У Пентагоні наголосили, що США спостерігають за ситуацією з великим занепокоєнням.
- За словами Кірбі, російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру. Країна-агресорка зосереджує поблизу кордону підрозділи різних родів військ.