Перегляд дислокації американських військових передбачає посилення стримування Росії, – Пентагон

У Пентагоні заявили, що одним із завдань переглянутої за останні місяці глобальної дислокації Збройних сил США у світі є ефективніше стримування Росії. Це дозволить силам НАТО діяти вільніше.

Водночас у Пентагоні наголосили, що про нові заходи, націлені на виконання цього завдання, наразі не мовиться. Відповідну заяву зробила представниця Міноборони США Мара Карлін.

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У Пентагоні нагадали, що у лютому 2021 року президент США Джо Байден скасував рішення попередньої адміністрації. Мовиться про виведення 25 тисяч військових Штатів з Німеччини.

Також глава оборонного відомства Ллойд Остін навесні 2021 року ухвалив рішення розмістити у Німеччині командні структури, функціонування яких забезпечують 500 військових.

Заява Пентагону про російські війська