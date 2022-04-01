Попри вимогу капітуляції, Україна залишилася на переговорах з Росією, – Нуланд
1 квітня 2022 , 11:08
Джерело:"Настоящее время"
Українська сторона під час перемовин у Стамбулі отримала від Росії практично чітку вимогу капітулювати. Але, підкреслює заступниця Ентоні Блінкена Вікторія Нуланд, вона продовжила процес.
Відповідну думку вона висловила під час свого інтерв'ю виданню. Водночас Нуланд зазначила, що США всіляко підтримують Україну в прагненні здобути миру.
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