У понеділок, 9 листопада, розпочнуться військові навчання Коаліції охочих. На думку Москви, це свідчить про те, що європейських партнерів Києва не має бути за столом переговорів.

Про це заявила пресаташе російського МЗС Марія Захарова, повідомили пропагандистські медіа.

Що сказала Захарова?

Російська чиновниця напала на європейців за те, що заплановані маневри "Коаліція 26.2" припадають на час безпосередньо перед початком дипломатичного процесу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Україна, Росія та США проведуть переговори 10-11 листопада.

Вона вважає, що європейці не мають бути присутніми на мирних перемовинах.

Старт 9 листопада навчань "коаліції охочих" "Коаліція 26.2" напередодні переговорів в Абу-Дабі підтверджує, що європейцям за столом переговорів робити нічого,

– заявила Марія Захарова.

Про те, чи свідчать удари балістичними ракетами по мирних містах про бажання бути за столом для перемовин пропагандистка не уточнювала.

Окрім того, заступник глави МЗС країни-агресорки Олександр Панкін висловився про можливу присутність Володимира Путіна на саміті G20 у Маямі. Чиновник повідомив, що США хочуть зустрітись із російським диктатором.

На цьому абсурдні заяви від міністерства закордонних справ Росії не закінчились. Там також заявили, що вважають розгортання в Україні іноземних озброєних контингентів категорично неприйнятним. У Кремлі сказали, що це нібито означатиме військову інтервенцію.

Нагадаємо, нещодавно інший російський посадовець, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, також заявляв, що представників Європи не буде на переговорах в Абу-Дабі. Водночас він підкреслював, що обговорювати архітектуру безпеки Європи без інших учасників неможливо.