Маємо суттєвий результат щодо полонених: Буданов підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі

В Абу-Дабі 10-11 листопада пройшли тристоронні переговори між Україною та Росією за посередництва США. Очільник ОП Кирило Буданов розповів про результати перемовин.

Окремим напрямом стало повернення полонених, де вдалося досягти суттєвого результату. Про це глава ОП розповів у власних соцмережах.

Які результати перемовин?

Кирило Буданов підбив підсумки переговорів у столиці ОАЕ, що пройшли 10-11 листопада. Він повідомив, що дипломатичні дискусії в Об'єднаних Арабських Еміратах були непростими, а головною метою залишається порятунок життів українців.

За його словами, принципова позиція української сторони не зазнала змін і полягає у зупинці бойових дій та формуванні нової системи захисту. Для цього необхідно створити дієву архітектуру безпеки, яка гарантуватиме стійкість миру й унеможливить повторення російської агресії.

Однією з ключових тем переговорного треку стало звільнення полонених українців. Кирило Буданов наголосив, що цей напрям є безумовним пріоритетом для держави.

Окремий напрям переговорів – повернення наших полонених додому. У цьому питанні маємо суттєвий результат. Повернення кожного українця залишається нашим безумовним пріоритетом,

– підкреслив посадовець.

Він також подякував американським перемовникам Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу. За словами чиновника, переговорна група на цьому не зупиняє свою роботу. Сторони продовжать консультації у визначеному форматі.

Наше головне завдання – якнайшвидше досягти справедливого та стійкого миру, зберегти життя українців і гарантувати безпеку нашої держави. Саме цього очікують від нас українці,

– наголосив Кирило Буданов.

Переговори в Абу-Дабі тривали 10 та 11 листопада за участі представників США, України та Росії. Напередодні зустрічі The New York Times писало, що на перемовинах не будуть обговорювати питання припинення вогню.