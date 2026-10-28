Після розмови з Путіним вони мені зателефонували, – Зеленський про контакт зі Стуббом і Стьоре

Володимир Зеленський 27 жовтня розкрив деталі підготовки до листопадових переговорів в Абу-Дабі. Лідери Фінляндії та Норвегії після розмови з російською стороною передали її готовність до діалогу.

Про це президент розповів під час спілкування з медіа.

Що розповів Зеленський

У ніч на вівторок, 27 жовтня, український лідер провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Норвегії та президентом Фінляндії. Ці контакти стали продовженням попередньої зустрічі в Осло та відбулися напередодні спілкування європейських політиків із лідером Росії.

Зранку Стубб та Стьоре зв'язалися з російською стороною, щоб озвучити позицію України та почути бачення Москви. Одразу після цього вони зателефонували до Києва.

"В принципі, передали те, що наче є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі", – зазначив Володимир Зеленський.

Тристороння зустріч переговорних груп запланована на листопад. Головними темами стануть перші деескалаційні кроки, безпекові пріоритети української сторони та загальне закінчення війни.

Під час роботи технічних груп очікується досягнення результатів щодо деескалації в енергетиці та на морі. Також порушуватимуться питання обміну полоненими, їхнього повернення додому та формату майбутньої зустрічі на рівні лідерів.

Окремим важливим пунктом є гарантії безпеки для України, щодо яких є відповідний запит до американців та європейців. Водночас Росія порушує аналогічне питання і заявляє про потребу у власних безпекових гарантіях. Для інформування інших партнерів Фінляндія та Норвегія проведуть комунікацію з радниками з питань нацбезпеки країн Європи.

Спочатку підготовка до переговорів мала відбутися у Брюсселі за участю американців, лідерів Євросоюзу та Генсека НАТО.

Проте через питання щодо Близького Сходу американська сторона попросила змінити дату, щоб їхні представники могли перебувати у Вашингтоні. Наразі українська сторона очікує на нові пропозиції щодо зустрічі з американською командою.