Стало відомо, хто буде у складі української переговорної групи в Абу-Дабі

Тристоронні перемовини щодо завершення війни заплановані на 10 – 11 листопада в Абу-Дабі. До звичного складу делегації увійде аналітик Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає "Інтерфакс-Україна".

Делегації на переговорах

Консультації в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудуться у робочому форматі за посередництва США. До переговорної групи від України увійдуть голова СЗР України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Сполучені Штати представлятимуть спецпредставники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Російську команду на перемовинах очолить помічник диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський. До її складу також увійшли інший помічник Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Ігор Костюков і його заступник Юрій Жигарловський.

Від НАТО до переговорного процесу долучиться керівник апарату та директор Офісу генсека Джеффрі ван Леувен.

Також на зустрічі очікують керівника кабінету президентки Єврокомісії Бьорна Зайберта, головну радницю президента Європейської ради Анну-Марію Буру та радника канцлера Німеччини Ґюнтера Зауттера.

Головними темами зустрічі стануть енергетичне перемир'я з припиненням ударів по енергетичній інфраструктурі, безпека судноплавства в Чорному морі та гуманітарні питання, зокрема обмін військовополоненими.

Нагадаємо, 9 листопада Рустем Умєров повідомив, що українські представники вже вирушили до Абу-Дабі. За його словами, в ОАЕ перебуватимуть дипломати країн формату Е4 – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також делегати від Єврокомісії та Альянсу.