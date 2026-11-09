Абу-Дабі як майданчик переговорів: Рибачук розповів, хто сяде за стіл від Росії

В Абу-Дабі стартує новий раунд багатосторонніх безпекових консультацій щодо України, де сторони планують залучити нових учасників процесу. Очікується прибуття делегацій головних світових гравців, які можуть суттєво змінити формат попередніх домовленостей.

В Об'єднаних Арабських Еміратах готуються до важливих консультацій за участю міжнародних представників. Про специфіку та несподівані деталі переговорного процесу в ефірі 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук.

Хто увійде до складу російської делегації?

Зустрічі відбудуться 10–11 листопада, і, хоча офіційна Москва заявляла про обмежений формат, перелік учасників набагато ширший. Зокрема, у складі російської сторони помічені не лише дипломатичні посадовці.

Та ж російська делегація: крім "рейхсмаршала" Мединського, там будуть ще якісь інші російські генерали й експерти з питань саме безпеки,

– зауважив експерт.

Присутність військових фахівців свідчить про те, що основним фокусом діалогу стануть саме питання безпеки та оборони. Помічник російського диктатора Володимир Мединський не має достатньої експертизи в цих сферах, тому реальні дискусії можуть вестися безпосередньо з генералітетом Росії.

Яким буде міжнародний формат консультацій?

Попри твердження речника Кремля Пєскова про винятково тристоронній формат за участі Росії, США та України, європейські партнери не залишаються осторонь. ЗМІ повідомляють, що від Альянсу на зустріч прибуде начальник штабу генерального секретаря, а хто представить Європу на рівні радників з нацбезпеки – це представники Німеччини, Великої Британії та Франції.

Присутність за одним столом, через стінку, по сусідству, я не знаю, як, але будуть говорити представники Росії, України, Сполучених Штатів, Європи та НАТО,

– зазначив Рибачук.

Такий формат дає підстави сподіватися, що на зустрічі обговорять питання безпеки, які відповідають інтересам України. Зазвичай на подібних зустрічах узгоджують гуманітарні треки, як-от обміни полоненими, проте цього разу можливі розмови щодо ситуації в Чорному морі чи в енергетиці.

Що відомо про підготовку зустрічі?

Раніше повідомлялося, що через специфіку безпекових питань Москва розширює делегацію за рахунок військових аналітиків. Зокрема, до складу російської делегації, окрім Мединського, також увійдуть:

заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков ;

; заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін ;

; начальник військової розвідки Ігор Костюков ;

; старший офіцер Генерального штабу Юрій Жигарловський.

Водночас для координації зусиль партнерів Франція представить Європу разом із колегами, щоб гарантувати дотримання інтересів колективної безпеки під час консультацій в ОАЕ.