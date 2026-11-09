На переговорах в Абу-Дабі не обговорюватимуть припинення вогню, – ЗМІ

У вівторок, 10 листопада, Україна та Росія за посередництва США вчергове проведуть тристоронні переговори в Абу-Дабі після дев'ятимісячної паузи. Проте питання зупинки бойових дій не увійде до порядку денного запланованих зустрічей.

Переговори триватимуть 2 дні. Про це повідомляє The New York Times.

Про що говоритимуть на перемовинах?

Після 9-місячної паузи в Абу-Дабі відбудеться черговий раунд перемовин. Переговорний процес раніше загальмувався через вимогу Росії передати їй територію Донбасу, яку її окупанти так і не зуміли захопити та початок війни США й Ізраїлю проти Ірану. Видання повідомляє, що цього разу посадовці США планують вийти за межі суперечок про території та зосередитися на запобіганні новій ескалації.

За словами американських офіційних осіб, головна увага буде прикута до гарантій безпеки, які мають не допустити відновлення війни в разі досягнення домовленостей. Процес координують спецпредставник адміністрації Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Стів Віткофф заявив, що сторони зосередяться на таких питаннях:

післявоєнна безпекова домовленість;

деескалація;

гуманітарні питання.

Також учасники консультацій також планують з'ясувати, чи здатне залучення Москви до формування післявоєнної архітектури регіону пом'якшити вимоги Кремля.

Трамп, який не буде присутній на переговорах, заявив, що метою була "велика, чудова угода". Про те, як вони планують задіяти гарантії безпеки без зупинки бойових дій американський президент та його команда не пояснювали.

Водночас навколо формату участі європейських країн тривають суперечки. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про намір Парижа взяти участь у переговорах, тоді як речник Кремля Дмитро Пєсков присутність європейців заперечив.

Зі свого боку головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила на необхідності координації з європейською спільнотою.

Будь-яка угода вимагатиме участі ЄС для її реалізації,

– підкреслила політикиня.

Перспективи діалогу та очікування аналітиків

Нагадаємо, що у березні 2025 року Україна запропонувала негайне та безумовне припинення вогню вздовж лінії фронту. Київ неодноразово наголошував, що пропозиція залишається в силі. Водночас Володимир Путін заявляв, що для припинення війни Росії нібито необхідно віддати всю Донецьку область.

Більшість аналітиків наразі не очікує швидкого прогресу до весни, коли Росія зможе підбити підсумки зимових бомбардувань українських міст. Натомість Україна продовжує системні удари по нафтопереробних підприємствах противника, підриваючи економічні ресурси ворога.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор скептично оцінив готовність Кремля до поступок. Він зазначив, що Москва наразі не виявляє ознак зацікавленості у згортанні бойових дій.

Питання полягає в наступному: "Чи усвідомив Путін, що в нього є проблема?",

– сказав дипломат.

Зазначимо, до складу української переговорної групи увійшли керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, а також Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах заплановані на 10 – 11 листопада у тристоронньому форматі між представниками України, США та Росії. Нагадаємо, що серед головних пунктів порядку денного Київ прагне підняти питання безпеки судноплавства та взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.