Зеленський раніше анонсував зустріч з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі: чи відбудеться вона

Зеленський на момент запису інтерв'ю ведучій Аллі Мазур заявив, що у Брюсселі 27 – 28 жовтня планується зустріч за участю України, США, посадовців Євросоюзу та НАТО. За його словами, на переговорах мали обговорювати гарантії безпеки та ініціативи щодо завершення війни.

Водночас в Офісі президента 26 жовтня повідомили журналістам про зміну планів.

Що відомо про переговори

В інтерв'ю глава держави зазначив, що дипломатичний процес виходить на вищий рівень після серії попередніх консультацій у Норвегії.

Президент України зауважив, що американські партнери прагнуть перейти від коротких інформувань до масштабного обговорення архітектури безпеки.

Ми мали бриф від американців, і зараз вони хочуть вже не бриф, а широко говорити про безпеку, про гарантії, про ЄС і участь. І хочуть зустріч на цьому тижні вже в Брюсселі,

– сказав Зеленський.

За його словами, у бельгійській столиці були заплановані зустрічі на рівні керівництва Євросоюзу та за участю генсека НАТО Марка Рютте.

Втім, станом на 26 жовтня радник президента Дмитро Литвин зазначив, що зустрічі поки не буде через зміну планів американської сторони.

У Єврокомісії теж зазначили, що станом на зараз таких зустрічей у графіках європейських лідерів немає, проте плани ще можуть змінитися.

Нагадаємо, що президент наголосив, що нейтральний статус України та обмеження армії категорично неприйнятні. Глава держави також підкреслив, що гарантії безпеки для нашої країни не можуть визначатися чи надиктовуватися російською стороною.